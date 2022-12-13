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Общество

Синоптики предупредили о сильной гололедице на улицах Москвы 13 декабря

Синоптики предупредили о сильной гололедице на улицах Москвы 13 декабря

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Москва побила суточный максимум осадков 1960 года

В понедельник, 12 декабря, в Москве был побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Москвичи запасаются резиновыми сапогами и дождевиками. Как сообщили представители маркетплейсов, из-за резкого потепления спрос на эти товары вырос.

Синоптики сообщили, что в Москве во вторник, 13 декабря, температура зафиксируется на отметке около нуля градусов, будет идти снег с дождем, из-за чего возникнет сильная гололедица. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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