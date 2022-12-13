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Общество

В платежах ЖКУ может появиться новая строка за умные счетчики

В платежах ЖКУ может появиться новая строка за умные счетчики

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В платежках за ЖКУ появится новая строка – за установку умных счетчиков в домах. Правительство поручило Минстрою перевести обслуживание приборов на поставщиков коммунальных услуг. В ведомстве уточнили, что речь идет об учете воды и тепла.

В данный момент такой тип счетчиков вызывает проблемы у граждан: нужно нанимать компании для их установки, поверок и замены. В Минстрое считают, что нововведение обеспечит прозрачность тарифов ЖКХ и уменьшит траты россиян, также это избавит потребителей от забот по установке, обслуживанию и замене умных систем учета.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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