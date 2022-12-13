08:30Общество
Автомобили затопило на парковке на Окружной улице в подмосковной Лобне
Автомобили затопило на парковке на Окружной улице в подмосковной Лобне. Владельцам машин приходится проявлять изобретательность, чтобы попасть в салон.
Отмечается, что такая ситуация в жилом комплексе "Южный парк" в Лобне повторяется после каждого сильного дождя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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