Автомобили затопило на парковке на Окружной улице в подмосковной Лобне. Владельцам машин приходится проявлять изобретательность, чтобы попасть в салон.

Отмечается, что такая ситуация в жилом комплексе "Южный парк" в Лобне повторяется после каждого сильного дождя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.