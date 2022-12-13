Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:30

Общество

Зарплаты бюджетникам в РФ увеличат в начале 2023 года

Зарплаты бюджетникам в РФ увеличат в начале 2023 года

Ливень с сильным ветром обрушился на Москву в ночь на 13 декабря

Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников на уровне не ниже среднего

Новости последнего часа: сбор зерна в России к началу декабря превысил 157 млн тонн

Синоптик рассказал о погоде в Москве на неделе

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Специалисты обсудили проблему борьбы с ВИЧ на Всероссийском конгрессе в Москве

Тропические ливни в Москве сменятся на сибирские снегопады к 14 декабря

Новости часа: Россия будет помогать Белграду отстаивать свои интересы в отношении Косова

Новости часа: три многоквартирных дома повреждены во время обстрела Донецка со стороны ВСУ

Зарплаты бюджетникам увеличат в начале 2023 года. Над индексацией по поручению президента РФ работает кабмин. Доходы работников бюджетной сферы планируют увеличить исходя из фактического темпа роста среднемесячной заработной платы.

Чиновникам также поставлена задача обеспечить дальнейшую корректировку оплаты труда в течение всего года. Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до конца марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика