Зарплаты бюджетникам в РФ увеличат в начале 2023 года

Зарплаты бюджетникам увеличат в начале 2023 года. Над индексацией по поручению президента РФ работает кабмин. Доходы работников бюджетной сферы планируют увеличить исходя из фактического темпа роста среднемесячной заработной платы.

Чиновникам также поставлена задача обеспечить дальнейшую корректировку оплаты труда в течение всего года. Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до конца марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.