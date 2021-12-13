Метеоролог рассказал о погоде в столице в ближайшее время

В Москве начался снегопад, который продолжится ночью и завтра в первой половине дня. Об этом сообщил метеоролог.

Снегопад средней интенсивности приведет к увеличению снежного покрова на 2–6 сантиметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.