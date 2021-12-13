Переболевшим коронавирусом без обращения к врачам россиянам могут выдать сертификаты

Стали известны новые подробности законопроекта о QR-кодах. Если его примут, люди, переболевшие ковидом без обращения к врачам, тоже смогут получить сертификаты с 1 января. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Для этого нужно будет сдать тест на антитела. Кроме того, привитые иностранными вакцинами также смогут провериться на антитела и получить сертификат сроком действия полгода. А вот людей с медотводом будут пускать в общественные места только по отрицательному ПЦР-тесту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.