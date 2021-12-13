Телезрители прислали десятки кадров зимнего леса

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

Москвичи прислали десятки кадров зимнего леса. Среди них – видео из парка на Борисовских прудах и Нарофоминска.