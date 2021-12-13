Слово дня – "сэндвич". Морозы в Москве сменит оттепель с Атлантики. Температура будет выше нормы. А после в город снова придет настоящая зима.

Переменчивую погоду в центре "Фобос" именуют погодным сэндвичем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.