13 ноября, 11:30

Корреспондент ВГТРК Александр Сладков высказался о понятии "русский солдат"

Специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков высказал свое мнение о понятии "русский солдат". По его словам, любой человек, подписавший контракт и готовый проливать кровь за Родину независимо от национальности, является таковым.

Журналист также отметил, что этот статус выше, чем звание актера или писателя, и прокомментировал возможное участие артиста Никиты Джигурды в СВО.

Большое интервью с Александром Сладковым выйдет в четверг, 13 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

