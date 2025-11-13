Форма поиска по сайту

13 ноября, 14:30

Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве вдвое сократилось время ожидания плановой госпитализации. Система маршрутизации между поликлиникой и больницей для плановой госпитализации усовершенствована. Теперь большинство процессов автоматизированы и не требуют участия пациента и его очных визитов.

"Современные дети растут в условиях высокой учебной и социальной нагрузки, постоянного потока информации и ожиданий. Важно, чтобы школа была не только местом обучения, но и пространством доверия и эмоционального благополучия. Поэтому мы совершенствуем работу школьных психологов – они начинают действовать более проактивно, работают с классами в важные для ребят периоды, с родителями и педагогами. Все специалисты прошли курсы повышения квалификации и актуализировали свои знания, а теперь регулярно участвуют в супервизиях, где обсуждают практические методы работы и обмениваются опытом. Это позволяет вовремя замечать трудности и оказывать поддержку ребенку на высоком уровне", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице возобновили работу мобильные пункты обогрева у вокзалов для бездомных людей. Специальные отапливаемые автобусы дежурят на площадях Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов. Также в круглосуточном режиме люди готовы принять стационарные пункты Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки.

