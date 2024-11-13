Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 16:45

Общество

Москвичи прислали видео репетиции из театра "Градский Холл"

Москвичи прислали видео репетиции из театра "Градский Холл"

Очевидцы выложили в Сеть видео, на котором олень бегает вдоль дороги в Подмосковье

"Мой район. Новости": минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет в январе

Теплая погода в Москве сохранится в ближайшие недели

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую школу в инновационном центре "Сколково"

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 14 ноября

Новости часа: Собянин расширил меры поддержки московского общепита

Москвичи рассказали, какие вопросы можно решить через платформу "Электронный дом"

"Сити": топ-3 столичных ресторана, где подают том ям

"Сити": где в Москве подают том ям

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Так, москвичи прислали видео репетиции из театра "Градский Холл". Там готовятся к концерту, посвященному одной из солисток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществокультуратеатрвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика