Новости регионов: белуха Джессика родила детеныша в Приморском океанариуме

Белуха Джессика родила детеныша в Приморском океанариуме, что является редким событием в условиях неволи. Новорожденная девочка, имя которой пока не объявлено, плавает с матерью в отдельном бассейне и питается молоком, которое постепенно будут заменять рыбой.

Туристический налог планируют ввести в Дагестане в 2025 году, который будет направлен на развитие инфраструктуры для путешественников. Дополнительная плата будет взиматься с постояльцев гостиниц и других мест размещения. Сумма должна быть не меньше 100 рублей, но и не превышать 1% от стоимости проживания. Закон, разрешающий регионам вводить туристический налог, вступил в силу летом. Уже несколько субъектов, включая Пензу, Сахалин и Пермский край, приняли такое решение.

Госдума предложила разрешить использование материнского капитала на лечение детей и родителей, выходящее за рамки обязательного медицинского страхования (ОМС). Инициаторы считают, что это снизит финансовую нагрузку на семьи и сделает медицинскую помощь более доступной. В некоторых регионах, таких как Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ, уже действует возможность использования регионального маткапитала на лечение.

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