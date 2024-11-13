Эксперт рассказала, на что обратить внимание при покупке кефира

Кефир, традиционный продукт рациона, содержит кальций и белок, а также положительно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Эксперт по молочной продукции Светлана Манешина советует обращать внимание на название продукта, состав и упаковку. В магазинах можно встретить не только кефир, но и кефирный напиток, который может содержать сухое молоко и фруктовые наполнители. Желательно выбирать кефир с жирностью от 2,5 до 3,2%, в стеклянной таре или тетрапаке с датой производства не более двух суток.

После покупки следует оценить внешний вид и консистенцию кефира. Качественный продукт обычно белый или желтоватый, а также может выливаться неравномерно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.