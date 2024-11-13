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13 ноября, 00:00

Туризм

Эксперты рассказали, как вернуть деньги за испорченный отпуск

Эксперты рассказали, как вернуть деньги за испорченный отпуск

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При отказе туроператора выплачивать компенсацию за сорванный отпуск следует запасаться доказательствами, советует глава комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Для успеха в суде пострадавшему необходимы договор купли-продажи, авиабилеты, документы на проживание и задержку рейса.

По закону туроператор несет ответственность за задержки, независимо от способа покупки путевки. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин напоминает, что в случае задержки рейса авиакомпания должна предоставлять гостиницу и питание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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