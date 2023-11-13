Эксперты рассказали, полезно ли использовать дополнительную мотивацию детей для учебы

Почти 70% родителей прибегают к дополнительной мотивации детей для учебы и хорошего поведения, показал опрос сервиса Superjob. Помимо устной похвалы, они делают дорогие покупки, разрешают дольше играть в приставку или водят в развлекательные центры.

Вопросы появились у некоторых преподавателей и психологов. Не станут ли отношения в семье товарно-денежными и не повлияет ли такая система похвалы на истинную мотивацию? Об этом рассказали доктор педагогических наук, академик Российской академии образования Евгений Ямбург и детский психолог, семейный психотерапевт Татьяна Котович.