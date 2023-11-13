Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 16:45

Общество

Эксперты рассказали, полезно ли использовать дополнительную мотивацию детей для учебы

Эксперты рассказали, полезно ли использовать дополнительную мотивацию детей для учебы

"Атмосфера": дождь и снег ожидаются в Москве 14 ноября

Новости часа: более 50 крупных культурных мероприятий прошло в метро Москвы за 10 лет

Новости часа: более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице до 14 ноября

Более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал, как метро стало новой культурной площадкой Москвы

"Атмосфера": 3 градуса ожидается в столице вечером 13 ноября

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра 13 ноября

Новости часа: Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Почти 70% родителей прибегают к дополнительной мотивации детей для учебы и хорошего поведения, показал опрос сервиса Superjob. Помимо устной похвалы, они делают дорогие покупки, разрешают дольше играть в приставку или водят в развлекательные центры.

Вопросы появились у некоторых преподавателей и психологов. Не станут ли отношения в семье товарно-денежными и не повлияет ли такая система похвалы на истинную мотивацию? Об этом рассказали доктор педагогических наук, академик Российской академии образования Евгений Ямбург и детский психолог, семейный психотерапевт Татьяна Котович.

Читайте также
обществодетивидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика