Совет Федерации предложил увеличить расходы бюджета на пожилых, инвалидов и детей

В Совете Федерации предложили увеличить расходы бюджета на пожилых, инвалидов и детей. Ко второму чтению проекта бюджета на 2024–2026 года подготовили ряд поправок.

По мнению сенаторов, на 95 миллионов рублей необходимо увеличить траты на отдых и оздоровление детей, проживающих в арктической зоне. Кроме того, предложено выделить средства на создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.

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