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13 ноября, 09:15

Общество

В ГД внесли проект о возврате денег за некачественные онлайн-курсы

В ГД внесли проект о возврате денег за некачественные онлайн-курсы

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Организаторов тренингов личностного роста, марафонов желаний и других некачественных онлайн-курсов хотят заставить возвращать деньги обманутым ученикам. О необходимости внести поправки в закон "О защите прав потребителей" заговорили в Госдуме.

Инициативу уже поддержали в Общероссийском движении предпринимателей. Но там считают, что возврата денег будет недостаточно – нужно вводить уголовную ответственность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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