13 ноября, 09:15Общество
В ГД внесли проект о возврате денег за некачественные онлайн-курсы
Организаторов тренингов личностного роста, марафонов желаний и других некачественных онлайн-курсов хотят заставить возвращать деньги обманутым ученикам. О необходимости внести поправки в закон "О защите прав потребителей" заговорили в Госдуме.
Инициативу уже поддержали в Общероссийском движении предпринимателей. Но там считают, что возврата денег будет недостаточно – нужно вводить уголовную ответственность.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.