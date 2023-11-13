В ГД внесли проект о возврате денег за некачественные онлайн-курсы

Организаторов тренингов личностного роста, марафонов желаний и других некачественных онлайн-курсов хотят заставить возвращать деньги обманутым ученикам. О необходимости внести поправки в закон "О защите прав потребителей" заговорили в Госдуме.

Инициативу уже поддержали в Общероссийском движении предпринимателей. Но там считают, что возврата денег будет недостаточно – нужно вводить уголовную ответственность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.