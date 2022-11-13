Поисковый сезон "Вахта памяти" закрылся в Подмосковье. Церемония проходила на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея.

Уточняется, что в этих местах в декабре 1941-го года 78-я стрелковая дивизия перешла в наступление. Имена многих павших воинов неизвестны.

В этом году подмосковные поисковики провели 95 экспедиций и обнаружили останки 217 бойцов. Все красноармейцы с почестями преданы земле. Поисковикам вручили награды и сертификаты на оборудование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

