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Поисковый сезон "Вахта памяти" закрылся в Подмосковье

Поисковый сезон "Вахта памяти" закрылся в Подмосковье

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Поисковый сезон "Вахта памяти" закрылся в Подмосковье. Церемония проходила на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея.

Уточняется, что в этих местах в декабре 1941-го года 78-я стрелковая дивизия перешла в наступление. Имена многих павших воинов неизвестны.

В этом году подмосковные поисковики провели 95 экспедиций и обнаружили останки 217 бойцов. Все красноармейцы с почестями преданы земле. Поисковикам вручили награды и сертификаты на оборудование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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