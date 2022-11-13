В Роспотребнадзоре рассказали о продуктах, обостряющих чувство голода

Перед отпуском многие стремятся привести себя в форму. Но ограничивать себя в еде не так то просто. К тому же некоторые продукты еще и обостряют чувство голода. Перечень таких продуктов представил Роспотребнадзор.

В первую очередь, это кислое и острое. Яблоки, лимоны, апельсины, а также маринованные огурцы и квашенная капуста. Такие продукты раздражают слизистую желудка и стимулируют выработку желудочного сока. Провоцирует голод, в том числе, мучное и сладкое. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.