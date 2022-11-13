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09:15

Общество

Компания L'Oreal заявила, что продолжает следовать санкциям США

Компания L'Oreal заявила, что продолжает следовать санкциям США

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Компания L'Oreal поспешила заявить, что продолжает следовать санкциям США и обратно в Россию не собирается. Тем самым компания опровергла заявление Минпромторга о своем возвращении.

Корпорация владеет такими известными брендами, как Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani. Ждать ли их появления в списке для параллельного импорта? И много ли зарубежной продукции на полках косметических магазинов сейчас? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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