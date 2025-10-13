В России увеличился спрос на естественный образ из-за роста цен на бьюти-услуги. Многие женщины начали отказываться от крашеных ногтей, бровей и нарощенных ресниц.

Стоимость базового набора услуг в пределах Садового кольца Москвы может превышать 25 тысяч рублей. При этом в салонах эконом-класса есть риск столкнуться с низким качеством работы или нарушением санитарных норм.

