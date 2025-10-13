Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за затяжных дождей

Из-за продолжительных дождей, начавшихся вечером в воскресенье, 12 октября, москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт. Это позволит быстрее и безопаснее передвигаться по городу.

По словам синоптиков, осадки прекратятся только к ночи среды, 15 октября. Врачи предупредили жителей, что резкое похолодание может вызвать скачки артериального давления и спазмы сосудов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.