Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 13:15

Общество

Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за затяжных дождей

Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за затяжных дождей

Самые сильные осадки ожидаются в Москве 13 и 14 октября

"Доктор 24": врач рассказал, чем опасно укорочение светового дня

"Атмосфера": 5 градусов ожидается в Москве вечером 13 октября

Около четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве в течение дня

Дождь продлится в Москве до конца дня

Дождь с мокрым снегом ожидается в Москве в ближайшие дни

Нутрициолог рассказала о полезных свойствах зеленых овощей

Более 11 тыс московских школьников посетят бизнес-тренинги ведущих компаний

"Утро": москвичам рассказали о погоде 13 октября

Из-за продолжительных дождей, начавшихся вечером в воскресенье, 12 октября, москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт. Это позволит быстрее и безопаснее передвигаться по городу.

По словам синоптиков, осадки прекратятся только к ночи среды, 15 октября. Врачи предупредили жителей, что резкое похолодание может вызвать скачки артериального давления и спазмы сосудов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоИван ЕвдокимовАлексей Пименов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика