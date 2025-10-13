13 октября, 11:00Общество
Нутрициолог рассказала о полезных свойствах зеленых овощей
Зеленые овощи способствуют быстрому насыщению организма за счет того, что там задерживается много клетчатки. Об этом рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.
По ее словом, также овощи снижают гликемический индекс продуктов и питают микробиоты, которые напрямую дают сигнал в мозг о насыщении. Специалист порекомендовала включать в рацион питания капусту, в том числе брокколи, брюссельскую капусту и лук-порей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.