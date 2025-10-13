Форма поиска по сайту

13 октября, 08:00

Общество

Ученые выяснили, как отключить голод

Ученые установили, что если во время завтрака есть зеленые овощи, то чувство голода появится вновь не скоро. Они посоветовали включить в утренний рацион питания брокколи, огурцы, капусту, различные травы, сельдерей и шпинат. Эти продукты не только богаты витаминами, но и могут надолго насытить организм.

Диетолог Анна Белоусова пояснила, что в зеленых овощах содержатся минералы, кальций, магний, калий, йод и провитамин D, который превращается в витамин D и защищает кости.

