Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В столице назвали топ-5 востребованных сфер на рынке труда. Лидерами по количеству вакансий стали торговля, сфера услуг, промышленность, строительство и IT-сектор. Повысить квалификацию или переобучиться москвичи могут в центре "Профессии будущего". В его базе более 500 тысяч вакансий.

"Необходима ориентация на строительство принципиально новых медицинских учреждений – "клиник завтрашнего дня". На протяжении нескольких лет междисциплинарные команды работали над формированием концепции крупных медицинских центров будущего, каждый из которых будет более 100 тысяч квадратных метров. Первым воплощением этого подхода станет новая 52-я больница, за которой последует институт Склифосовского, больница имени Демихова, детский многопрофильный стационар на западе Москвы", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве продолжается вакцинация от гриппа. Дети могут привиться в школах и детсадах. Взрослые могут сделать это в поликлиниках или в одном из 18 мобильных пунктов у станций метро, МЦК и МЦД. Они работают каждый день: с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 18:00, по воскресеньям с 09:00 до 16:00.