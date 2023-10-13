Победителей фотоконкурса "Самая красивая страна" наградили в столице

В Москве наградили победителей девятого фотоконкурса "Самая красивая страна". Его проводит Русское географическое общество.

По объему природной тематики этот фотоконкурс считается самым масштабным в мире. В 2023 году победителей определяло жюри в составе министра обороны РФ Сергея Шойгу, актера и режиссера Владимира Машкова, космонавта-испытателя Ивана Вагнера и фотографов дикой природы. Для участия прислали 47 тысяч фотографий.

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