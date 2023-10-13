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13 октября, 13:45

Общество

Будущие контрактники в пункте отбора в Москве рассказали об отношении близких к их выбору

Будущие контрактники в пункте отбора в Москве рассказали об отношении близких к их выбору

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улицу Яблочкова.

"Служба для каждого – это свой выбор, защита родины. Семья, конечно, переживает, это все-таки близкие люди – супруга, мама. Но приняли мой выбор", – рассказал один из посетителей пункта отбора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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