Семьи погибших в зоне СВО военнослужащих РФ получат допвыплаты на приобретение жилья

Родственники военнослужащих, погибших в зоне проведения спецоперации, получат дополнительные выплаты на приобретение жилья. Речь идет в первую очередь о бывших сотрудниках полиции и других силовых ведомств, перешедших на военную службу.

Законопроект предложило правительство РФ. В настоящее время жилищную выплату дают только в том случае, если сотрудник погиб во время исполнения своих непосредственных служебных обязанностей, а при переводе в армию это право аннулируется.

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