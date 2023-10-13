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13 октября, 07:15

Общество

Семьи погибших в зоне СВО военнослужащих РФ получат допвыплаты на приобретение жилья

Семьи погибших в зоне СВО военнослужащих РФ получат допвыплаты на приобретение жилья

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Родственники военнослужащих, погибших в зоне проведения спецоперации, получат дополнительные выплаты на приобретение жилья. Речь идет в первую очередь о бывших сотрудниках полиции и других силовых ведомств, перешедших на военную службу.

Законопроект предложило правительство РФ. В настоящее время жилищную выплату дают только в том случае, если сотрудник погиб во время исполнения своих непосредственных служебных обязанностей, а при переводе в армию это право аннулируется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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