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13 октября, 07:15

Общество

В Госдуму РФ внесли законопроект о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета

В Госдуму РФ внесли законопроект о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета

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Родителям, которые выходят на работу до достижения ребенком возраста 1,5 года, продолжат выплачивать пособие. Такую поправку в законодательство правительство внесло в Госдуму РФ.

В настоящее время рассчитывать на выплаты могут только те, кто, находясь в декретном отпуске, работает на условиях неполного дня или на дому. По оценкам специалистов, новый закон потребует увеличения расходов на пособие почти до 1,5 миллиарда рублей в год. В то же время он будет стимулировать выходить из отпуска по уходу за ребенком досрочно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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