Сервис записи добровольцем на Госуслугах набирает популярность в Москве

"Стать добровольцем" – сервис Госуслуг с таким названием набирает популярность у москвичей. Желающие отправиться в зону спецоперации получают на свои запросы онлайн-ответы.

Критерии отбора перечислены прямо на главной странице сервиса. Там же можно заполнить анкету и отправить заявку. Через два дня придет ответ, в котором будет указано время посещения военкомата. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.