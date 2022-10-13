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Новости

13 октября, 15:00

Общество

Новости часа: заммэра столицы рассказала о соцпомощи для семей мобилизованных москвичей

Новости часа: заммэра столицы рассказала о соцпомощи для семей мобилизованных москвичей

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"Кто, если не мы": получивший повестку рассказал, как относится к мобилизации

Правительство РФ выделит еще 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Кабмин дополнительно выделит регионам 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 лет

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"Доктор 24": мозг

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семьи мобилизованных москвичей могут подать заявление на единовременную соцпомощь в семи офисах "Мои Документы". Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Турция оказалась самым надежным партнером для транзита энергоресурсов в Европу. Об этом заявил Владимир Путин.

Регионам дополнительно выделят 29 миллиардов рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет. Михаил Мишустин сообщил об этом 13 октября.

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