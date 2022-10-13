Новости часа: заммэра столицы рассказала о соцпомощи для семей мобилизованных москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семьи мобилизованных москвичей могут подать заявление на единовременную соцпомощь в семи офисах "Мои Документы". Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Турция оказалась самым надежным партнером для транзита энергоресурсов в Европу. Об этом заявил Владимир Путин.

Регионам дополнительно выделят 29 миллиардов рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет. Михаил Мишустин сообщил об этом 13 октября.