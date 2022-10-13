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Общество

В Европе рассказали, как экономят электроэнергию

В Европе рассказали, как экономят электроэнергию

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Энергетический кризис в Европе отразился на модной индустрии. Бутики массово стали отказываться от излишнего освещения, которое раньше привлекало туда больше клиентов. В Италии компания Valentino отключает свет в своих магазинах после 22:00. В Великобритании решили организовать пункты обогрева для жителей, которые не в состоянии оплачивать большой энергорасход.

Какие еще меры принимает Европа перед зимой? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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