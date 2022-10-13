В Совфеде России предложили освободить от налогов выплаты работодателей мобилизованным

В Совфеде подготовили проект об освобождении от налога и сборов выплаты работодателей мобилизованным. Глава экономического комитета СФ Андрей Кутепов, сообщил, что документ направили на согласование в правительство.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что потери ВСУ в боях с военнослужащими региона за сутки составили 60 человек. Кроме того, уничтожен танк, три бронетранспортера, две огневые точки и четыре беспилотника.