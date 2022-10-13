В образовательную программу российских школьников могут ввести медицинскую подготовку

Оказание первой медицинской помощи планируют ввести для изучения в старших классах. Учеников научать перевязывать рану, правильно накладывать жгут и делать искусственное дыхание. Предложение о введении урока медподготовки в школьную программу планируют внести в правительство РФ 19 октября.

Одной только медподготовкой ограничиваться не планируют. В 2023 году на базе ДОСААФ начнут разрабатывать программу по начальной военной подготовке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.