Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

Общество

Мобилизованных из Хабаровского края проводили участники движения "Волонтеры Победы"

Мобилизованных из Хабаровского края проводили участники движения "Волонтеры Победы"

Авиакомпания S7 запустила семейные тарифы для пассажиров с детьми

"Утро": 10 градусов тепла ожидается в столице 13 октября

Глава МЧС Куренков посетил эвакуированных в РФ жителей Харьковской области

Запись добровольцем на участие в СВО запустили на портале Госуслуг

ФАС выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки

Новости часа: расследование ЧП на Крымском мосту и предотвращение теракта в Нижнем Тагиле

"Московский патруль": вероятный киллер Мавриди закрыл лицо нарисованной маской на суде

"Личная территория": "кошки из окошка"

Мэр Москвы сообщил об ускоренном переводе ежемесячной выплаты мобилизованных их семьям

Новые партии мобилизованных отправляются на полигоны учебных центров Минобороны. На кадрах видно, как провожают призванных резервистов из Хабаровского края.

К местам дополнительной подготовки они улетают из международного аэропорта "Новый". Проводить земляков пришли юнармейцы и участники Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Военный оркестр исполнил несколько музыкальных композиций, в том числе традиционное "Прощание Славянки".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика