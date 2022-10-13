Мобилизованных из Хабаровского края проводили участники движения "Волонтеры Победы"

Новые партии мобилизованных отправляются на полигоны учебных центров Минобороны. На кадрах видно, как провожают призванных резервистов из Хабаровского края.

К местам дополнительной подготовки они улетают из международного аэропорта "Новый". Проводить земляков пришли юнармейцы и участники Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Военный оркестр исполнил несколько музыкальных композиций, в том числе традиционное "Прощание Славянки".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.