Вирусолог объяснил рост заболеваемости коронавирусом

Вирусолог Максим Скулачев рассказал, что заболеваемость коронавирусом выросла из-за увеличения социальной активности людей после сезона отпусков.

Он отметил, что это происходит не сразу: сначала люди должны заболеть и заразить следующих, поэтому видно нарастание волны заражений.

"И опять же, у нас недопустимо низкий процент вакцинированных. Люди которые не имеют иммунитета к коронавирусу, те, кто не переболел ранее и не вакцинировался, они очень легко заражаются вот этим "Дельта"-вариантом коронавируса", – сообщил вирусолог.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию ввели для сотрудников ресторанов, фитнес-клубов, торговых центров в Московской области. Как минимум 80% персонала сферы услуг должны привиться первым компонентом до 10 ноября, а вторым – до 10 декабря.

Подробнее о том, как сейчас идет вакцинация и Подмосковье, – в эфире телеканала Москва 24.