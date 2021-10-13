Кабмин внес в ГД проект поправок в статью о повторных побоях

Статью о повторных побоях могут изменить. Кабмин внес в Госдуму проект поправок. Это должно помочь жертвам домашнего насилия.

Этот законопроект активно обсуждают уже давно. Статью решили дополнить после жалобы женщины, которую систематически избивал брат. Дело в том, что сейчас в тексте есть лазейка, которая позволяет бить родню безнаказанно, если у человека есть непогашенная судимость за предыдущие побои.

В случае, если поправки примут, то агрессивного родственника могут арестовать за повторные побои. Либо отправить на обязательные, исправительные работы до года, или даже ограничить его свободу до года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.