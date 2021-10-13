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Москва 24

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Общество

12:00

Реже всех в России разводятся семьи, выплачивающие ипотеку

общество недвижимость видео Евгения Мирошкина Станислав Кулик

В России семьи с ипотекой расходятся в 10 раз реже. Об этом свидетельствуют данные исследования.

Жилищный кредит мотивирует пары договариваться в быту. Как выяснили аналитики, сейчас примерно половина ипотечных заемщиков находятся в браке. Из них на развод решаются максимум 5 процентов. Часто люди не могут разобраться, кто должен платить за квадратные метры и кому вообще достанется квартира.

Большинство берут ипотеку спустя несколько лет семейной жизни. Свыше половины решаются на этот шаг после рождения ребенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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