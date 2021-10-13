В Москве выявлено 4 410 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 4 410 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 567 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус подтвердился еще у 1 898 человек, выписали при этом 1 538.

За последние сутки в России подтвердили 28 717 новых случаев коронавируса. При этом в 2 493 (8,7%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрирован 7 861 681 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай – 0,16%, Сахалинской области – 0,17%, Калмыкии и Магаданской области – по 0,18%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.