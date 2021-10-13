"С заботой о здоровье". Что внутри подарочной коробки за вакцинацию от COVID-19

Столичные пенсионеры, сделавшие прививку от COVID-19, могут получить коробку "С заботой о здоровье". Также вместо подарочного набора можно выбрать денежную выплату в 10 тысяч рублей.
В набор "С заботой о здоровье" входят вещи, которые нужны для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. В частности это пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, "Омега 3", витамин D3, набор качественной косметики для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель и набор медицинских масок.
Чтобы заменить подарок денежным вознаграждением, необходимо подать соответствующее заявление в любом городском центре социального обслуживания. При этом с собой нужно взять паспорт, сертификат о вакцинации, а также сертификат на подарочный набор.
Программа поощрения горожан старше 65 лет действует в Москве с 23 июня до конца 2021 года. При этом сами наборы будут выдавать до 1 марта 2022 года.
В программе могут принять участие и граждане, повторно сделавшие прививку в указанный период. Набор можно забрать в течение месяца после инъекции второго компонента вакцины, предъявив паспорт, полис ОМС, сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины, а также сертификат на подарочный набор.
Уточнить, в каких пунктах выдают подарки, можно по телефону 8 (495) 870-44-44.
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