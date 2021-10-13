В России побит новый рекорд по числу погибших от COVID-19 с начала пандемии – Минздрав

Коронавирус бьет новые рекорды. За сутки в России скончались более 970 человек. Такой цифры в статистике не было с начала пандемии, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он добавил, что из 255 тысяч больничных коек для пациентов с ковидом заняты 235. Причем почти никто из тяжелобольных пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, не вакцинирован. Прививки сделала лишь треть населения – 43 миллиона человек, что очень мало.

При этом особенность этой мутации коронавируса в молниеносном течении болезни. По словам главы Минздрава, буквально в течение пары дней больным требуется реанимационная поддержка.

В Москве за сутки выявлено почти 4 700 заболевших. Столичный власти заявили, что продолжат контролировать соблюдение антиковидных мер, в том числе и в ночных заведениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.