В Москве начался сезон гриппа. Врачи напоминают о рисках заболевания и рекомендуют пройти вакцинацию. Сделать прививку можно максимально быстро и удобно – в мобильных пунктах, расположенных у станций метро, МЦК и МЦД. Всего их 18, работают они ежедневно.

Прививку особенно советуют детям и людям с хроническими болезнями. Вакцина формирует иммунный ответ и защищает от осложнений, среди которых пневмония, бронхит и миокардит. По данным городских властей, среди привитых москвичей тяжелых случаев гриппа не зафиксировано.

