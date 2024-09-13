Председатель отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев рассказал о мерах предосторожности

По словам председателя поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григория Сергеева, чтобы потерявшегося человека было легче найти, важно соблюдать ряд правил. Прежде всего телефон должен быть на 100% заряжен. Кроме того, важно быть одетым в яркую одежду.

Также с собой желательно взять нормальный запас воды и теплых вещей. Помимо этого, дети и родители не должны упускать друг друга из виду.

Большое интервью с Григорием Сергеевым выйдет в пятницу, 13 сентября, в эфире телеканала Москва 24.