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13 сентября, 17:15

Общество

Председатель отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев рассказал о мерах предосторожности

Председатель отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев рассказал о мерах предосторожности

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По словам председателя поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григория Сергеева, чтобы потерявшегося человека было легче найти, важно соблюдать ряд правил. Прежде всего телефон должен быть на 100% заряжен. Кроме того, важно быть одетым в яркую одежду.

Также с собой желательно взять нормальный запас воды и теплых вещей. Помимо этого, дети и родители не должны упускать друг друга из виду.

Большое интервью с Григорием Сергеевым выйдет в пятницу, 13 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

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