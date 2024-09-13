Москвичам рассказали, какие места в городе стоит посетить 13 сентября

Те, кто верит в мистическую силу пятницы 13-го, могут прогуляться в этот день по популярным столичным местам. Например, на Патриарших прудах, где царит атмосфера булгаковской Москвы.

Также существует легенда, согласно которой в Голосовом Овраге в "Коломенском" можно переместится во времени. А еще там лежат Гусь-камень и Девичий камень, которые, по поверью, лечат и исполняют желания.

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