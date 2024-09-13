Более трети россиян считают пятницу 13-е обычным днем

13 сентября – первая пятница 13-е в 2024 году, еще один такой "невезучий день" будет в декабре. По данным аналитиков, 37% людей в России не верят в приметы и воспринимают пятницу 13-е как и любой другой день.

Суеверных, а также тех, кто выборочно верит в отдельные приметы больше. При этом 78% респондентов отметили, что не меняют планы на это число и не откладывают важные дела. Лишь 9% россиян заявили, что с ними происходили негативные события.

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