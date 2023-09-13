Шойгу утвердил список заболеваний, при которых запрещено служить по контракту в ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при которых гражданам России нельзя служить по контракту в Вооруженных силах РФ. Соответствующий приказ был опубликован и касается периода мобилизации, военного положения и военного времени.

В список были внесены сахарный диабет 1-го типа, психические расстройства, эпилепсия.

Также гражданам, которые перенесли инсульт, у них была обнаружена астма или гепатит, в том числе запрещено вступать в ВС РФ в рамках контрактной службы. Всего в списке 26 позиций. Ознакомится с полным списком можно на официальном портале правовой информации.

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