Более 3 тыс человек заразились коронавирусом в столице за неделю

Более 3 тысяч человек заразились коронавирусом в Москве на прошлой неделе. Это только официальные данные, которые приводит портал Стопкоронавирус.рф.

В больницах находятся 510 пациентов с подтвержденным диагнозом. В последний раз высокими цифры были в конце мая, тогда за неделю заразились более 2 тысяч человек.

В масштабах всей страны заболеваемость тоже растет – почти на 50%. О новых волнах сообщают и представители других государств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.