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13 сентября, 07:45

Общество

Родители детей с ОВЗ смогут работать и получать выплаты по уходу – Минтруд РФ

Родители детей с ОВЗ смогут работать и получать выплаты по уходу – Минтруд РФ

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Родители детей с ограниченными возможностями смогут работать и получать выплаты по уходу. Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты РФ, такая возможность появится с 1 января 2024 года при условии частичной занятости.

Указ разработан по поручению Владимира Путина. Сейчас выплаты родителям и опекунам, которые ухаживают за детьми с инвалидностью 1 группы с детства, составляют 10 тысяч рублей и полагаются только неработающим гражданам.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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