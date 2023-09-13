Родители детей с ОВЗ смогут работать и получать выплаты по уходу – Минтруд РФ

Родители детей с ограниченными возможностями смогут работать и получать выплаты по уходу. Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты РФ, такая возможность появится с 1 января 2024 года при условии частичной занятости.

Указ разработан по поручению Владимира Путина. Сейчас выплаты родителям и опекунам, которые ухаживают за детьми с инвалидностью 1 группы с детства, составляют 10 тысяч рублей и полагаются только неработающим гражданам.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.