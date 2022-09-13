Руководитель Гидрометцентра прокомментировал погодные изменения в столице. У Романа Вильфанда спросили, будет ли бабье лето в городе, откуда возникли такие холода в начале сентября и можно ли их считать последствиями долгой сильной жары.

Есть ли прогнозы на октябрь? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.