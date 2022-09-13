Жители Абхазии предложили штрафовать туристов за слишком откровенную одежду

Штрафовать туристов за слишком откровенную одежду. Такую инициативу предложили жители Абхазии. Местное население недовольно, что приезжие ходят в купальниках и шортах не только на пляже, но и в магазинах.

Нужно ли настолько ужесточать меры? И не снизится ли поток желающих отдохнуть в Абхазии? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.